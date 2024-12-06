Песков: прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

Фото: kremlin.ru

Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в ночь на 8 декабря откроется сбор вопросов к прямой линии. Для их сбора и обработки будет впервые задействован искусственный интеллект, который уже протестировали на массивах данных прошлых лет. Песков сказал, что уникальная технологии позволит президенту получить полное представление обо всех запросах от граждан.

"К общению с гражданами с целью получения их вопросов мы привлечем наших ребят, которые вернулись из зоны проведения СВО, будут несколько человек работать", – добавил Песков.

Также пресс-секретарь президента анонсировал приглашение на прямую линию с Путиным не только федеральных и региональных представителей СМИ, но и иностранных журналистов, которые работают на территории РФ. Однако американского журналиста Такера Карлсона не будет на большой пресс-конференции.

"Карлсон может только прилететь", – пошутил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что большая пресс-конференция будет совмещена с элементами прямой линии. По его словам, глава государства ответит на собранные командой президента вопросы граждан.

Прошлогодняя прямая линия Путина состоялась 14 декабря 2023 года в Гостином Дворе в Москве. На ней президент ответил на вопросы граждан и подвел итоги уходящего года.

Мероприятие длилось 4 часа и 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов, 26 из них задали россияне в формате прямой линии и 33 – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.

