Плакаты больше листа А4 запрещено приносить на большую пресс-конференцию Путина

Фото: kremlin.ru

На большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией Владимира Путина, нельзя будет принести плакаты и флаги больше листа А4, пишет ТАСС со ссылкой на материалы для аккредитованных журналистов.

Представителям СМИ объяснили, что такие листы могут помешать операторам и фотографам. В перечне при этом всего 25 пунктов. В списке указаны стандартные запрещенные предметы: оружие, колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, пиротехника, алкогольные напитки и другие. В него включили также беспилотные аппараты и средства маскировки.

На мероприятие не пропустят участников с экстремистскими и дискриминационными материалами, а также с теми, которые имеют оскорбительный характер. Не разрешается проносить электронные сигареты, еду, стеклянные и металлические контейнеры, пластиковые бутылки и любые жидкости более 50 миллилитров. Нельзя приходить с животными.

При этом можно будет пройти с лекарствами в упаковке, карманными зажигалками и религиозными книгами для личного использования.

Большая пресс-конференция, которая будет совмещена с прямой линией, с президентом РФ состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

