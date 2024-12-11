Путин заявил, что ведомства отреагировали на часть обращений россиян на прямую линию

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Российские ведомства уже начали реагировать на вопросы россиян, поступающие на прямую линию, заявил Владимир Путин.

"Уже сейчас наиболее актуальные вопросы поднимаются из этого всего массива", – сказал российский президент в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.

Кроме того, Путин ознакомился с блоками обращений, которые поступают от россиян. Он заметил, что больше всего граждан страны заботит: качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, государственный сектор и организации, а также пособия. Общее число вопросов от россиян, поступающих в call-центр мероприятия, превысило 300 тысяч.

Большая пресс-конференция президента в этом году объединена с прямой линией. Мероприятие состоится 19 декабря. Вопросы Путину принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Любой человек может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и по СМС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения принимаются через мобильное приложение, а также через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

