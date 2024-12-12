Свыше 600 тыс обращений поступило на прямую линию Путина

Фото: kremlin.ru

Свыше 600 тысяч обращений от граждан России поступило на прямую линию Владимира Путина, передает телеграм-канал "Вести".

Большая пресс-конференция, которая будет совмещена с прямой линией, с президентом РФ состоится 19 декабря. Вопросы принимаются с 8 декабря и до окончания мероприятия.

Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.

Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обращения, направляемые гражданами для прямой линии с Путиным, присылают в основном женщины.

При этом он также заявил, что без внимания не останутся и детские обращения, в которых юные россияне "заказывают подарки" на Новый год. Однако удовлетворить каждую просьбу не представляется возможным.

Кроме того, российские ведомства уже начали реагировать на вопросы россиян, поступающие на прямую линию. По словам Путина, больше всего граждан страны заботит качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, государственный сектор и организации, а также пособия.

