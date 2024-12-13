Самому младшему из позвонивших на прямую линию Путина оказалось восемь лет

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Самому младшему позвонившему на прямую линию с Владимиром Путиным оказалось всего 8 лет, сообщил телеканал "Россия 1".

"Самому старшему – 96 лет", – отметили в эфире телеканала.

В call-центр прямой линии за сутки поступает 50 тысяч звонков, что равно 35 звонкам в минуту. Чаще всего россиян задают вопросы в сфере ЖКХ, медицины и строительства. Общее число обращений по телефону достигло 650 тысяч.

Ранее стало известно, что дети стали активнее направлять сообщения на прямую линию с российским лидером. Обычно они просят у него какие-то подарки на Новый год, отмечали в call-центре.

Большая пресс-конференция Путина в 2024 году была объединена с прямой линией. Мероприятие состоится 19 декабря. Вопросы президенту принимаются вплоть до окончания всего мероприятия.

Любой человек может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и по СМС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения принимаются через мобильное приложение, а также через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

