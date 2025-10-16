"Сила поддержки": более 5,5 миллиона рублей собрали москвичи для бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неравнодушные жители столицы собрали свыше 5,5 миллиона рублей для бойцов специальной военной операции (СВО), жителей новых территорий и приграничных регионов благодаря акции "Сила поддержки" в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сбор средств проходит беспрерывно с 5 сентября. Ежедневно москвичи переводят в благотворительный фонд баллы, полученные за активное участие в электронных проектах столицы "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других.

При этом один балл равен одному рублю. Пользователи направляют 500, 1 , 2, 3 или 5 тысяч городских баллов в фонд "Народный фронт. Все для победы!". Количество пожертвований не ограничено. Собранные деньги идут на закупку продуктов, медикаментов, одежды и стройматериалов.

Принять участие в акции поддержки можно до 23 ноября. Для этого необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов" с помощью Mos ID. Далее во вкладке "Благотворительность" выбрать "Сделать пожертвование". Затем следует перейти в карточку "Народный фронт. Все для победы!", указать сумму перевода и нажать "Оформить заказ". После этого баллы спишутся с личного счета участника программы, а их денежный эквивалент поступит в благотворительный фонд.

Все участники акции получат скидку в размере 500 баллов на сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции. Они появятся на сайте "Миллион призов" в конце ноября.

Также активно помогают участникам СВО и жителям новых регионов московские волонтеры. В частности, сотрудники Троицкого гуманитарного центра (ТГЦ) подготовили и отправили свыше 220 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, а также приграничные регионы с момента открытия в октябре 2022 года.