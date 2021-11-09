Осужденный за нападение на полицию в Москве гражданин США объявил голодовку

11:58
Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда
Гражданин США Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии за нападение на правоохранителей, объявил голодовку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Никитенкова.
"В связи с неоднократным незаконным, по мнению Рида, водворением его в ШИЗО и иными существенными нарушениями его прав в колонии Рид с 4 ноября 2021 года объявил голодовку", – сказал адвокат.
Никитенков уточнил, что в настоящее время сторона защиты ждет назначения даты рассмотрения жалобы.
30 июля прошлого года Головинский районный суд столицы приговорил студента из Техаса Тревора Рида к 9 годам колонии общего режима.
По версии следствия, американец в состоянии сильного алкогольного опьянения поругался с двумя женщинами на Ленинградском шоссе. Прибывшие сотрудники полиции пытались успокоить правонарушителя, но он проявил агрессию и напал на них.
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