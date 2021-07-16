Американца Тревора Рида этапировали в колонию в Мордовии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Американский студент Тревор Рид, которого осудили в России за нападение на сотрудников полиции, этапирован в одну из колоний в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

"Сегодня утром Тревора Рида из московского СИЗО-5 этапировали в одну из мордовских колоний", – сказал Мельников.

В августе 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что на Ленинградском шоссе мужчина ругается с двумя женщинами. Прибывшие сотрудники пытались успокоить правонарушителя, но он проявил агрессию и напал на них.

Позднее было установлено, что задержанный – гражданин США Тревор Рид. На момент происшествия он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина также заявил, что на следующий день ничего не помнил.

30 июля прошлого года Головинский районный суд столицы приговорил американского студента из Техаса Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима.