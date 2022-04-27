Американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Ярошенко

Константин Ярошенко. Фото: РИА Новости

Российские власти 27 апреля провели обмен осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко", – заявила Захарова в своем телеграм-канале.

Защита Рида положительно оценила его обмен. Адвокат Сергей Никитенков в разговоре с РИА Новости заявил, что этого удалось достичь благодаря положительному результату обсуждений между странами. При этом других комментариев он не дал, отметив, что реализация этого процесса находится в ведении специальных служб.

Супруга Ярошенко отметила агентству, что обмен произошел в Турции. По ее словам, летчик вылетел в Москву из США в сопровождении оперативных сотрудников.

Российский летчик Константин Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Он отрицал свою вину и заявлял, что его дело полностью сфабриковано. В Штаты летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

30 июля 2020 года Рида приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. Инцидент произошел, когда они везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу сфабрикованными.

