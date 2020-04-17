Отбывающий наказание в США летчик из РФ заявил о симптомах COVID-19

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Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в американской тюрьме, заявил о наличии у себя симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Как передает ТАСС, адвокат заявил о наличии симптомов коронавируса у своего подзащитного после их совместного разговора. Тарасов отметил, что в пятницу в тюрьму должен приехать представитель генпрокуратуры США. По информации российского летчика Ярошенко, сотрудники пенитенциарного учреждения начали активную подготовку к этому.

"Он (Ярошенко – прим.ред.) уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные", – пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что информация о случаях заражения COVID-19 охранников и заключенных этой тюрьмы появлялась и ранее.

"Мы надеемся на то, что наше прошение, поданное в Бюро тюрем, будет удовлетворено, что Константину сбавят срок. <...> Его здоровье в опасности", – сказал адвокат.

Российский летчик Константин Ярошенко в 2011 года был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. При этом он отрицает вину и считает, что его дело полностью сфабриковано.

В Штаты летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

Ранее Москалькова попросила генпрокурора США экстрадировать Ярошенко в РФ. Омбудсмен заявила, что россиянину за апрель были проведены ряд операций по удалению доброкачественных опухолей.