Ярошенко сообщил об избиениях и пытках в американской тюрьме

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Российский летчик Константин Ярошенко, который был осужден в США на 20 лет тюрьмы, сообщил о пытках и ущербе здоровью в письме уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Ярошенко подчеркнул, что надеется на "настоящий судебный процесс", в рамках которого приняли бы во внимание все происходящее с ним. По словам россиянина, передает РИА Новости, в США ему запретили упоминать в суде о похищении, пытках и о некоторых "серьезных вещах", которые американские власти не хотят предавать огласке.

Как заявил летчик, с 2010 году его удерживали агенты по приказу властей США. Ярошенко подчеркнул, что его не раз пытали, били и проводили "допрос с пристрастием".

Россиянин отметил, что уже много лет безуспешно просит, чтобы ему "вставили выбитые агентами США при проведении пыток и потерянные в результате неоказания требуемой помощи и скудного питания зубы, импланты или съемные протезы". "Жевать нечем", − признался в письме летчик.

Ранее стало известно, что власти США решили перевести Константина Ярошенко из расположенной в Нью-Джерси тюрьмы "Форт-Дикс" в другое место заключения.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов. В США россиянина экстрадировали из Либерии.