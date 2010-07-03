Москалькова попросила генпрокурора США экстрадировать Ярошенко в РФ

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение генеральному прокурору США Уильяму Барру об экстрадиции в РФ летчика Константина Ярошенко из-за ухудшения его состояния. Об этом сообщает РИА Новости.

"Обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Константина Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведенный им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья", – заявила Москалькова, уточнив, что в апреле текущего года ему были проведены несколько операций по удалению доброкачественных опухолей.

Омбудсмен напомнила, что Минюст США рассматривает запрос министерства юстиции России об возвращении в РФ Ярошенко в рамках конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года.

При этом в обращении она заявила, что в случае положительного ответа, данное решение по достоинству оценят не только осужденный, но и весь российский народ. "Буду признательна за информирование о принятом вами решении", – заключила Москалькова в своем сообщении.

Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора по доставке крупной партии наркотиков на территорию США. В Штаты россиянина экстрадировали из Либерии.

Ярошенко обжаловал приговор, но в апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре дела. Подавать апелляцию в Верховный суд США он не стал.

В 2017 году американская сторона отказалась передать Ярошенко России по Конвенции о передаче осужденных. Отмечается, что обращаться с такой просьбой можно лишь один раз в два года.

В начале июля 2018 года Ярошенко сообщил об избиениях и пытках, которым он подвергался в американской тюрьме. Спустя примерно месяц летчик смог повидаться со своей семьей впервые за семь лет.