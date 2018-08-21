Супруге летчика Ярошенко разрешили навестить мужа в тюрьме США

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Супруга приговоренного в США к 20-летнему сроку заключения российского летчика Константина Ярошенко прибыла в Нью-Йорк и ожидает встречи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Сегодня жене дано разрешение, и она выезжает сейчас – это самый главный момент… Семь лет он не видел жену", – цитирует омбудсмена РИА Новости.

По словам Москальковой, она до сих пор ждет ответа от США на свою просьбу лично посетить осужденного.

Ранее сообщалось, что жена Ярошенко будет добиваться, чтобы российскому пилоту оказали необходимую медицинскую помощь. В этом деле она рассчитывает на поддержку российских дипломатов.

Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В Штаты россиянина экстрадировали из Либерии.

В начале июля 2018 года Ярошенко сообщил об избиениях и пытках, которым он подвергался в американской тюрьме.