Осужденный в США летчик Ярошенко увидится с семьей впервые за несколько лет

31 июля, 10:01
Фото: ТАСС
Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет тюрьмы, сможет увидеться с родными впервые с 2011 года. Его жена и дочь получили однократную американскую визу, пишет газета "Известия".
"Мы хотели бы пробыть в США около месяца", – рассказала супруга осужденного летчика. По ее словам, авиабилеты они еще не приобрели из-за финансовых трудностей. "Проживание и переезд в США – достаточно дорогое удовольствие", – рассказала Виктория Ярошенко, добавив, что не хотела бы навещать мужа "с пустыми руками". "Планируем хотя бы привозить ему какую-то более разнообразную пищу, нежели та, которой кормят в тюрьме", – отметила она.
В США жена Ярошенко будет добиваться, чтобы российскому пилоту оказали необходимую медицинскую помощь. В этом деле она рассчитывает на поддержку российских дипломатов. "Главная проблема по-прежнему — необходимость в зубных протезах, отсутствие которых серьезно осложняет не только прием пищи, но и его жизнь в целом", – пояснила Виктория Ярошенко.
Женщина уточнила, что они с дочерью смогут навещать мужа в тюрьме четыре раза в неделю, визиты будут длиться по два часа в день.
Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию США. В Штаты россиянина экстрадировали из Либерии. В начале июля 2018 года Ярошенко сообщил об избиениях и пытках, которым он подвергался в американской тюрьме.
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