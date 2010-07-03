Минюст просит США передать России осужденного летчика Ярошенко

Минюст РФ подготовил для отправки в США новый запрос о передаче России летчика Константина Ярошенко, чтобы тот отбывал наказание на родине. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Как уточнили в ведомстве, 22 апреля в МИД направили обращение в отношении Ярошенко. Запрос адресован министерству юстиции США. Сотрудники российского МИД передадут его американской стороне по дипломатическим каналам, добавили в пресс-службе.
Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора по доставке крупной партии наркотиков на территорию США. В Штаты россиянина экстрадировали из Либерии.
Ярошенко обжаловал приговор, но в апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре дела. Подавать апелляцию в Верховный суд США он не стал.
В 2017 году американская сторона отказалась передать Ярошенко России по Конвенции о передаче осужденных. Отмечается, что обращаться с такой просьбой можно лишь один раз в два года.
В начале июля 2018 года Ярошенко сообщил об избиениях и пытках, которым он подвергался в американской тюрьме. Спустя примерно месяц летчик смог повидаться со своей семьей впервые за семь лет.
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