Новогодние праздники в РФ продлятся с 31 декабря по 8 января

Новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. Календарь нерабочих дней опубликовало министерство труда.

31 декабря попадает на субботу, поэтому этот день будет нерабочим. 1 и 8 января являются воскресными днями. Поэтому выходные перенесут на 24 февраля и 8 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.