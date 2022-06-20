Шеф-повар поделился простым рецептом десерта из клубники

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Соединив свежую клубнику с сыром маскарпоне и сливочным мороженым, можно быстро и без особенных усилий приготовить вкусный летний ягодный десерт, рассказал шеф-повар Алексей Онегин. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для приготовления лакомства также потребуется ванильный сахар и несколько листков мяты. Сначала необходимо приготовить ягодный соус. Для этого нужно взять спелую клубнику, отложить несколько самых красивых ягод, а остальные взбить в блендере до однородной массы, добавив ванильный сахар по вкусу.

"Выложите в креманку немного сливочного мороженого, полейте соусом, добавьте сыр маскарпоне, снова полейте соусом, сверху выложите оставшееся мороженое и украсьте тонко нарезанной клубникой и листиками мяты", – посоветовал Онегин.

По его словам, ягоды летом можно использовать не только для приготовления десертов, но и для других блюд. Так, например, свежую черешню можно использовать в различных салатах.

"Присущая этой ягоде сладость с легкой кислинкой отлично сочетается и с пикантными сырами, и с сыровяленой ветчиной, и с другими ингредиентами, насыщенными пятым вкусом умами", – рассказал повар.

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