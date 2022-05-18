Бывший шеф-повар Елизаветы II назвал рецепт любимых тостов королевы

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Во время послеобеденного чаепития британская королева Елизавета II предпочитает в качестве десерта сендвичи с джемом размером с монету. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"С детства королеве подавали "пенни" (небольшие тосты. – Прим. ред.) с джемом, и с тех пор она ела их к послеобеденному чаю", – рассказал бывший шеф-повар королевской семьи Даррен МакГрэйди.

Он уточнил, что любимым джемом монархини является клубничный, поэтому и тосты она предпочитает с ним и сливочным маслом. Джем для королевы варят в резиденции Балморал из местной шотландской ягоды.

Ранее МакГрэйди рассказал, что любимым блюдом Елизаветы II является картофель фри с филе рыбы в панировке, запеченной в духовке. В качестве соуса вместо тартара или горохового пюре она предпочитает голландский соус с эстрагоном.

