Coca-Cola и Fanta заменят в России напитками Funky Monkey – СМИ

Coca-Cola прекратит производство и продажу напитков в России. Кроме знаменитой газировки, корпорация в РФ также владеет брендами напитков Fanta, Sprite, Schweppes, Bon Aqua и Fuzetea.

О сворачивании российского сегмента бизнеса компания объявила еще в начале марта. Тогда же речь шла лишь о приостановке рекламных кампаний и прочей медиа-активности.

Но аналоги Coca-Cola и Fanta появятся в магазинах уже на следующей неделе. Сильногазированные напитки производят в Подмосковье. По словам производителя, вкус не отличить от уходящего зарубежного бренда. Это подтвердили не только профессиональные тесты, но и опросы дегустаторов.

Новая линейка поначалу будет выходит с конвейера в алюминии. А стоимость российских аналогов станет даже ниже на 10–15%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.