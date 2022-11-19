Диетолог рассказала о неожиданной пользе воды с лимоном

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Употребление воды с лимоном замедляет старение, улучшает пищеварение, поддерживает здоровье сосудов, а также укрепляет иммунитет и помогает взбодриться. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Наша жизнь изобилует всевозможными неприятностями, такими как вредные выхлопы, стрессы, внутренние воспаления, вирусные заболевания, в результате которых в организме образуется избыток свободных радикалов. А лимонная вода может это скомпенсировать. Лимон содержит биофлавоноиды, то есть антиоксиданты, которые замедляют наше старение", – объяснять специалист.

Лимон является хоть и не самым богатым, но все же источником витамина C, поэтому помогает укрепить иммунитет. Кроме того, он поддерживает здоровье сосудов и суставов, отмечает Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Витамин C необходим для выработки белков нашей иммунной системы, для соединительной ткани. Это крепкие суставы, сосуды, десны, клапаны сердца.

Помимо прочего, вода с лимоном улучшает пищеварение и хорошо тонизирует, поэтому в идеале ее нужно пить утром, добавила диетолог.

"Любые цитрусы, в частности лимоны, повышают нашу активность, и вырабатываются определенные гормоны, которые побуждают нас к каким-то действиям, то есть проснуться. С другой стороны, лимон может как бы успокаивать, то есть понижать тревожность, просто улучшать настроение", – говорит эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Можно пить воду с лимоном хоть каждый день, но не нужно увлекаться. Все равно это кислота, и на голодный желудок у многих она может вызвать неприятные симптомы. Особенно если у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, повышенная кислотность, эзофагит (воспаление слизистой оболочки пищевода. – Прим. ред.).

Ранее россиянам напомнили о пользе, которую несет употребление минералки. Такая вода насыщена различными микроэлементами, в частности калием, карбонатом кальция, сульфатами магния и натрия. Они помогают в поддержании здоровья костной системы, предотвращают запоры, а также минимизируют риски появления сердечных болезней.



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