08:00Общество
Диетолог рассказала о неожиданной пользе воды с лимоном
Фото: depositphotos/Melpomene
Употребление воды с лимоном замедляет старение, улучшает пищеварение, поддерживает здоровье сосудов, а также укрепляет иммунитет и помогает взбодриться. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Наша жизнь изобилует всевозможными неприятностями, такими как вредные выхлопы, стрессы, внутренние воспаления, вирусные заболевания, в результате которых в организме образуется избыток свободных радикалов. А лимонная вода может это скомпенсировать. Лимон содержит биофлавоноиды, то есть антиоксиданты, которые замедляют наше старение", – объяснять специалист.
Лимон является хоть и не самым богатым, но все же источником витамина C, поэтому помогает укрепить иммунитет. Кроме того, он поддерживает здоровье сосудов и суставов, отмечает Соломатина.
Помимо прочего, вода с лимоном улучшает пищеварение и хорошо тонизирует, поэтому в идеале ее нужно пить утром, добавила диетолог.
"Любые цитрусы, в частности лимоны, повышают нашу активность, и вырабатываются определенные гормоны, которые побуждают нас к каким-то действиям, то есть проснуться. С другой стороны, лимон может как бы успокаивать, то есть понижать тревожность, просто улучшать настроение", – говорит эксперт.
Ранее россиянам напомнили о пользе, которую несет употребление минералки. Такая вода насыщена различными микроэлементами, в частности калием, карбонатом кальция, сульфатами магния и натрия. Они помогают в поддержании здоровья костной системы, предотвращают запоры, а также минимизируют риски появления сердечных болезней.
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