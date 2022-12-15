Врач призвала девушек отказаться от тесных платьев за новогодним столом

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Гастроэнтеролог Вероника Корнилова предупредила, что не стоит надевать платье-футляр в новогоднюю ночь. Об этом пишет "Газета.ру".

"Переедание и тесная одежда несовместимы. Чем сильнее переедание, тем больше заполняются внутренние органы, прежде всего желудок и кишечник. Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости", – объяснила она.

Врач рассказала, что тесная одежда может привести к обратным забросам содержимого одного органа в другой, что негативно отразится на самочувствии.

Корнилова рекомендовала девушкам выбрать более свободную одежду для застолья. Это поможет избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, резюмировала она.

Ранее нутрициолог Анна Макарова перечислила ошибки худеющих. Бесполезными она назвала чистки организма, детокс- и монодиеты.

Эксперт рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.

Макарова призвала также адекватно оценивать свои возможности и ставить реально достижимые цели. Например, при весе в 110 килограммов не нужно рассчитывать на быстрое похудение до 80 килограммов.

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