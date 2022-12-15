12:28Общество
Врач призвала девушек отказаться от тесных платьев за новогодним столом
Фото: depositphotos/gpointstudio
Гастроэнтеролог Вероника Корнилова предупредила, что не стоит надевать платье-футляр в новогоднюю ночь. Об этом пишет "Газета.ру".
"Переедание и тесная одежда несовместимы. Чем сильнее переедание, тем больше заполняются внутренние органы, прежде всего желудок и кишечник. Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости", – объяснила она.
Врач рассказала, что тесная одежда может привести к обратным забросам содержимого одного органа в другой, что негативно отразится на самочувствии.
Корнилова рекомендовала девушкам выбрать более свободную одежду для застолья. Это поможет избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, резюмировала она.
Ранее нутрициолог Анна Макарова перечислила ошибки худеющих. Бесполезными она назвала чистки организма, детокс- и монодиеты.
Эксперт рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.
Макарова призвала также адекватно оценивать свои возможности и ставить реально достижимые цели. Например, при весе в 110 килограммов не нужно рассчитывать на быстрое похудение до 80 килограммов.
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