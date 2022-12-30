Врач перечислила самые вредные блюда на новогоднем столе

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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила блюда, которые на новогоднем столе являются наиболее вредными. Об этом пишет RT.

Оказалось, что этот список возглавляют салаты, в составе которых есть майонез. Эксперт рассказала, чем можно его заменить. По ее словам, для заправки салатов более полезно будет использовать:

сметану;

йогурт;

оливковое масло;

лимонный сок.

"Также я бы обратила внимание на пюре, но это строго индивидуально. Потому что у многих существует непереносимость лактозы: когда мы сдабриваем крахмальную картошку большим количеством масла и молока, все это может негативно сказаться на желудке", – добавила она.

Писарева также посоветовала не увлекаться шпротами, поскольку в консервах, как правило, много концентратов, продлевающих срок годности продукта. Эти Е-добавки и эмульгаторы не принесут пользу организму, подчеркнула врач.

Она призвала россиян есть только свежую рыбу. Диетолог рекомендовала отказаться и от полуфабрикатов.

Ранее гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов перечислил полезные для желудка продукты, которые россиянам следует добавить на новогодний стол. По его словам, нужно больше овощей, фруктов и зелени, поскольку они содержат клетчатку и помогут не допустить проблем с пищеварением.

Как отметил эксперт, мандарины также помогут избежать неприятных последствий для желудка. Однако у некоторых людей может быть аллергия, поэтому следует быть осторожным. Вялов отметил и полезные свойства ананаса, который хорошо влияет на пищеварительный процесс.

Пищевые технологи рассказали, как выбрать готовые салаты и блюда к новогоднему столу

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