Врач рассказал, какие полезные для желудка продукты добавить на новогодний стол

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Гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов перечислил полезные для желудка продукты, которые россиянам следует добавить на новогодний стол. Об этом сообщает News.ru.

"Как правило, на новогоднем столе не хватает овощей, фруктов, зелени – всего того, что содержит клетчатку. Из-за этого у многих случаются неприятности со стулом – так называемый постновогодний запор или дискомфорт из-за перегрузки кишечника", – отметил он.

По словам Вялова, мандарины также помогут избежать неприятных последствий для желудка. Однако у некоторых людей может быть аллергия, поэтому следует быть осторожным, добавил он. Эксперт отметил и полезные свойства ананаса, который хорошо влияет на пищеварительный процесс.

Специалист также посоветовал во время приготовления салатов резать ингредиенты на более мелкие кусочки, что позволит заметно снизить нагрузку на желудок. Врач заявил, что консистенция пюре подойдет для тех, кто заранее знает, что переест.

Кроме того, Вялов подчеркнул, что шампанское и минеральная вода тоже могут облегчить состояние человека после застолья.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о самой вредной привычке за новогодним столом, которой подвержены россияне. По словам эксперта, речь идет о переедании. Из-за обилия пищи в работе поджелудочной железы может произойти сбой. В результате не исключено развитие острых состояний вплоть до заворота кишок.

Специалист порекомендовала любой прием вредной пищи перемежать овощем или салатом из сырых овощей, чтобы поддержать организм клетчаткой.



"Доктор 24": главное блюдо на новогодний стол

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