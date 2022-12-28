Диетолог рассказала, как сделать полезнее традиционное новогоднее блюдо

Фото: depositphotos/Khasuist

Сельдь под шубой, которая является традиционным блюдом на новогоднем столе, можно сделать полезнее, если добавить в блюдо домашний майонез, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

"Чтобы как-то минимизировать большое количество майонеза, желательно сделать домашний майонез, поменяв ингредиенты. Взять за основу перепелиные яйца, разбавляя несладким натуральным йогуртом или нежирной сметаной, либо заменить практически весь майонез сметаной, выдавив туда лимонный сок", – рассказала диетолог.

Она отметила, что также можно уменьшить количество картофеля, добавив больше моркови и свеклы.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о самой вредной привычке за новогодним столом, которой подвержены россияне. По словам эксперта, речь идет о переедании. Из-за обилия пищи в работе поджелудочной железы может произойти сбой. В результате не исключено развитие острых состояний вплоть до заворота кишок.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!