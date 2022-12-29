Салаты и студни не стоит хранить после новогоднего застолья – Роспотребнадзор МО

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Салаты, студни и паштеты не стоит оставлять на следующий день после новогоднего застолья. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Московской области на своем официальном сайте.

В ведомстве отмечают, что салаты при температуре от плюс 2 до 6 градусов можно хранить не более 18 часов. При этом сроки годности салатов, которые заправлены майонезом, короче. Салаты с консервированными овощами и яйцами не рекомендуют употреблять в пищу спустя шесть часов, с вареными овощами – спустя 12 часов.

Специалисты не советуют хранить более 18 часов винегреты, паштеты, студни, заливные блюда и изделия из мяса и рыбы, а также омлеты, картофельное пюре и блюда, содержащие крем.

Также Роспотребнадзор МО просит не использовать для приготовления еды продукты без термической обработки, так как они являются большой нагрузкой на органы пищеварения и могут стать причиной отравления.

Ранее врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что праздничные салаты стоит съедать в день их приготовления. По ее словам, это поможет избежать отравления. Также эксперт посоветовала с осторожностью относиться к готовым салатам, купленным в магазине.

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