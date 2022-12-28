Диетолог объяснила, как восстановить организм после новогоднего застолья

Фото: depositphotos/pressmaster

Сложные углеводы, обычная вода и кислород помогут быстрее прийти в себя после новогодней ночи. Об этом Москве 24 рассказала диетолог Маргарита Дмитриева.

В целом лучше вовсе не доводить до того, чтобы на утро после праздника было плохо, заметила она. "Главное, от чего хотелось бы предостеречь, – не принимайте активированный уголь перед застольем. Сорбент вытянет много жидкости из организма, и состояние в результате может стать только хуже", – предупредила эксперт.

Дмитриева напомнила, что не надо воспринимать новогоднюю ночь как последний день своей жизни, когда следует максимально "оторваться". Но если удержаться от большого количества жирной еды и алкоголя все же не удалось, забудьте про привычку похмеляться и доедать вчерашние салаты на утро. Печень и так активно работала – сейчас ей не нужна такая нагрузка.



Маргарита Дмитриева диетолог Отдавайте предпочтение максимально простой сытной пище. Например, это может быть вареный картофель. Он содержит сложные углеводы, которые дадут организму долгоиграющий запас энергии, необходимой для восстановления.

А вот быстрые углеводы в виде конфет и печенья стоит исключить, отметила эксперт.

По ее словам, в целом надо налегать на овощи. В блюда можно добавить немного перца, потому что острая еда способна ненадолго ускорять обменные процессы. Если самочувствие совсем неприятное, можно съесть жидкую теплую пищу типа супа с лапшой.

И обязательно нужно пить больше чистой воды – она будет способствовать выведению продуктов распада алкоголя и жиров, посоветовала Дмитриева. При этом стоит помнить, что кофе, чай, сок и смузи это не вода.

Быстрее восстановиться организму поможет и кислород. Поэтому стоит сходить на прогулку и подышать свежим воздухом.

Ранее астролог Татьяна Закусило рассказала, как накрыть праздничный стол, чтобы привлечь удачу в Новый год. Она посоветовала всем, кто живет на территории от Омска до Камчатки, приготовить много мясных и острых закусок, а также салаты с красными овощами.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!