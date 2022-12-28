08:30Общество
Диетолог объяснила, как восстановить организм после новогоднего застолья
Фото: depositphotos/pressmaster
Сложные углеводы, обычная вода и кислород помогут быстрее прийти в себя после новогодней ночи. Об этом Москве 24 рассказала диетолог Маргарита Дмитриева.
В целом лучше вовсе не доводить до того, чтобы на утро после праздника было плохо, заметила она. "Главное, от чего хотелось бы предостеречь, – не принимайте активированный уголь перед застольем. Сорбент вытянет много жидкости из организма, и состояние в результате может стать только хуже", – предупредила эксперт.
Дмитриева напомнила, что не надо воспринимать новогоднюю ночь как последний день своей жизни, когда следует максимально "оторваться". Но если удержаться от большого количества жирной еды и алкоголя все же не удалось, забудьте про привычку похмеляться и доедать вчерашние салаты на утро. Печень и так активно работала – сейчас ей не нужна такая нагрузка.
А вот быстрые углеводы в виде конфет и печенья стоит исключить, отметила эксперт.
По ее словам, в целом надо налегать на овощи. В блюда можно добавить немного перца, потому что острая еда способна ненадолго ускорять обменные процессы. Если самочувствие совсем неприятное, можно съесть жидкую теплую пищу типа супа с лапшой.
И обязательно нужно пить больше чистой воды – она будет способствовать выведению продуктов распада алкоголя и жиров, посоветовала Дмитриева. При этом стоит помнить, что кофе, чай, сок и смузи это не вода.
Быстрее восстановиться организму поможет и кислород. Поэтому стоит сходить на прогулку и подышать свежим воздухом.
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