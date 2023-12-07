Аналитики выяснили среднюю по России стоимость салата "Мимоза"

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Средняя по стране стоимость салата "Мимоза" за последний месяц составила 368 рублей 82 копейки. Эта цена на 5% выше, чем в 2022 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков платформы фискальных данных "Такском".

Специалистам удалось высчитать стоимость салата, основываясь на классическом рецепте у россиян, в который входят сыр, морковь, лук, яйца, рыбные консервы и майонез. Расчет осуществлялся с помощью исследования более 53 миллиардов кассовых чеков.

По информации аналитиков, необходимая пропорция майонеза будет стоить примерно 41,2 рубля, сыра – 113 рублей, моркови – 18,75 рубля, одного репчатого лука – 5,37 рубля, трех яиц – 25,05 рубля. Самым дорогостоящим ингредиентом были рыбные консервы, стоимость которых в среднем составила 165 рублей.

Ранее аналитики ассоциации "Руспродсоюз" заявили, что продукты для новогоднего стола в этом году будут стоить дороже для россиян на 9,17% по сравнению с 2022 годом. Так, семья из четырех человек будет вынуждена потратить на стандартный набор новогоднего стола (салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", горячее блюдо и бутерброды с красной икрой) около 5,5 тысячи рублей.



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