СТЦ призвал не откладывать поездки за подарками на последние дни декабря

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Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин призвал покупателей в разговоре с Агентством "Москва" покупать подарки к Новому году заранее, так как пик посещаемости магазинов приходится на последнюю декаду декабря.

По его словам, самым лучшим временем для покупки подарков станет период с конца ноября по начало декабря. Кроме того, он порекомендовал посещать торговые центры в будние дни или в утренние часы, когда поток покупателей ниже.

"Новогодние праздники – это всегда эмоциональный период для покупателей и важный для ретейла. В выходные, особенно в декабре, торговые центры работают на полную мощность, и, конечно, есть риск потерять время в очередях", – предупредил Люлин.

Он рассказал, что уже с середины ноября фиксируется рост посещаемости магазинов, а в 20-х числах декабря поток покупателей увеличится в геометрической прогрессии.

"Абсолютный максимум – это, конечно, 30 декабря, когда даже те, кто откладывал все до последнего, наконец решаются на покупки", – добавил вице-президент Союза торговых центров.

Люлин также уточнил, что за последние годы онлайн-платформы серьезно усилили свои позиции, особенно в периоды распродаж. Однако, по его словам, к Новому году покупатели вновь приходят в торговые центры, так как они получают праздничную атмосферу, которую маркетплейсы не могут предложить.

"Более того, мы наблюдаем, что те, кто делает онлайн-заказы, все равно посещают торговые центры за подарками, которые хочется выбрать лично", – подытожил он.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал, как спланировать бюджет на новогодние подарки, чтобы не разориться. По его словам, необходимо ограничить до разумного круга людей, кому нужно подарить презент. После, как утверждает эксперт, нужно определить сумму, которую стоит потратить на покупки.

При этом Беляев предупредил, что строго соблюдать бюджет не всегда удастся, однако ориентир и ценовой диапазон позволит не потратить больше запланированного.

