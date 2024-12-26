26 декабря, 16:30В мире
Илон Маск хочет построить город для сотрудников SpaceX
Американский предприниматель Илон Маск собирается построить новый город в США для сотрудников SpaceX. Его компания направила письмо местным чиновникам в Техасе с просьбой провести выборы.
Для города выбран участок на юге штата, где компания SpaceX строит и запускает свои массивные ракеты Starship. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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