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26 декабря, 16:30

В мире

Илон Маск хочет построить город для сотрудников SpaceX

Илон Маск хочет построить город для сотрудников SpaceX

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Американский предприниматель Илон Маск собирается построить новый город в США для сотрудников SpaceX. Его компания направила письмо местным чиновникам в Техасе с просьбой провести выборы.

Для города выбран участок на юге штата, где компания SpaceX строит и запускает свои массивные ракеты Starship. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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