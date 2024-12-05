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05 декабря, 07:30

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Новости регионов: снегопад парализовал Петропавловск-Камчатский

Новости регионов: снегопад парализовал Петропавловск-Камчатский

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Коммунальные службы Петропавловска-Камчатского вышли на борьбу с мощным снегопадом. Он практически парализовал движение в городе. На улицах зарегистрировано множество мелких автомобильных аварий, из-за которых возникли заторы. Наиболее сложная ситуация наблюдается на подъемах, которые машины не могут преодолеть из-за снежного наката. Из-за удара стихии в местном аэропорту задерживают рейсы. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще три дня.

Тем временем непростая ситуация отмечается на дорогах Кубани. На Краснодар опустился густой туман. Из-за плотной пелены водители почти не видят сигналы светофоров и вынуждены снижать скорость, чтобы не попасть в аварию. Власти региона объявили штормовое предупреждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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