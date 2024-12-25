Два ребенка из Чечни были на борту разбившегося самолета в Казахстане

Фото: телеграм-канал 112 KZ

Два ребенка из Чечни летели в самолете из Баку в Грозный, который разбился в Казахстане. Об этом сообщил представитель детского омбудсмена республики Адам Халиков.

"Одного ребенка госпитализировали, а судьба второго неизвестна", – цитирует его ТАСС.

Самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау во время захода на экстренную посадку. На его борту, по данным МЧС республики, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Согласно спискам авиакомпании – 67 человек.

Среди пассажиров фигурировали 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 представителей Казахстана и 3 – Киргизии. Выжили 32 человека, из них 10 – россияне.

По предварительной версии, причиной крушения стало столкновение со стаей птиц. Возбуждено уголовное дело. Азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура.

