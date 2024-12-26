SF: Китай впервые испытал истребитель шестого поколения

Фото: телеграм-канал "Военный обозреватель"

Китай впервые испытал истребитель шестого поколения Baidi Type-B ("Белый император"). Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Simple Flying и кадры в соцсетях.

На появившихся в Сети кадрах видно, как за Baidi Type-B летит истребитель пятого поколения J-20 Mighty Dragon. Воздушное судно шестого поколения выглядит как "бесхвостый" самолет с ромбовидными крыльями.

По предварительным данным, Baidi Type-B был представлен в ноябре 2024 года на мероприятии Китайской корпорации авиационной промышленности. Портал уточнил, что судно может управляться из космоса, но аналитики относятся к подобным заявлениям скептически.

Ранее генерал ВВС США Марк Келли заявлял, что пилоты из РФ и Китая "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки. Так, только в 2023 году было отмечено несколько "опасных ситуаций", в том числе инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, отчего тот рухнул в Черное море.

