ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование близ Аляски

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолеты ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, сообщает RT.

Полет длился более пяти часов. Патрулирование вела авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К. Их сопровождали российские самолеты Су-30СМ и Су-35С. На отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.

В ходе полета экипажи ВКС России и ВВС Китая отработали вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

По завершению совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования. Мероприятие провели в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год.

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Россия и Китай осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях, пояснил президент РФ. Страны не создают блоков и не имеют цели объединено направлять собственные взаимоотношения против третьих стран.