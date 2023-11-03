Генерал Келли заявил, что ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажере

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Пилоты из РФ и Китая "сталкиваются" с американскими самолетами в различных горячих точках с целью тренировки. Об этом заявил генерал ВВС США Марк Келли, сообщает Business Insider.

В материале отмечается, что только в последнем году было отмечено несколько "опасных ситуаций", в том числе инцидент, когда в марте российский Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, отчего тот рухнул в Черное море.

"Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (Россия и Китай. – Прим. ред.) хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут", – считает Келли.

По его мнению, и Россия, и Китай хотят испытать свои самолеты и своих пилотов против США, так как понимают, что могут конкурировать с американцами.

Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 не допустил нарушения границы "Посейдоном" ВВС Норвегии над Баренцевым морем. После сближения с российским самолетом иностранный развернулся. Нарушения границы допущено не было.

До этого замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщал, что международная коалиция во главе с США в Сирии за день 14 раз нарушила протоколы деконфликтации. Он уточнял, что рост числа нарушений в сирийском небе происходит в районе зоны Эт-Танф, где также проходят международные воздушные трассы.



Два истребителя Су-27 были экстренно подняты в небо над Черным морем