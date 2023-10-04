Пограничники изъяли у двух иностранцев рога сайгака на 14 млн рублей во Владивостоке

Во Владивостоке пограничники изъяли у двух иностранцев рога сайгака на 14 миллионов рублей. Задержанные хранили их на территории гаражного кооператива. В общей сложности добычей браконьеров стала тысяча 800 животных, занесенных в Красную книгу.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.