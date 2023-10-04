Суд в Москве арестовал подозреваемого в истязании годовалого сына сожительницы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве избрал 40-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу по подозрению в истязании им годовалого ребенка сожительницы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

До этого в квартире дома на Новокуркинском шоссе обнаружили мальчика, который долгое время подвергался насильственным действиям. За помощью в полицию обратились соседи, услышавшие плач ребенка.

"С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 40-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве, отметив, что сам фигурант попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

После обнаружения ребенка в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступления по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ. В содеянном он признался.

