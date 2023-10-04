ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт в администрации Рубцовска

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В Алтайском крае задержали мужчину из Челябинской области, который планировал совершить подрыв администрации города Рубцовска по указанию проукраинской террористической организации. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону сообщает ТАСС.

"Задержан гражданин России, 1988 года рождения, прибывший в регион для совершения теракта по заданию запрещенной проукраинской террористической организации. <…> Он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска", – указано в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Сейчас он заключен под стражу.

В ведомстве сообщили, что мужчина вступил в состав террористической организации, находясь за рубежом, а в Алтайский край прибыл по указанию куратора. В его временном месте проживания были найдены прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства, а также кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Керчи, который связался с разведкой Украины и снимал по ее заданию передвижения российской армии в направлении зоны спецоперации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчину арестовали.

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