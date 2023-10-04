04 октября, 16:19Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Автомобиль сбил пешехода на Открытом шоссе в районе пересечения с Ивантеевской улицей. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. На территории аварии работают столичные оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. В Дептрансе добавили, что движение на месте ДТП не затруднено.
"Напоминаем о том, что переходить дорогу можно только по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора и по нерегулируемому переходу, убедившись, что все автомобили остановились", – говорится в сообщении.
Ранее в столичной Госавтоинспекции рассказали, что автомобиль Hyundai сбил женщину на северо-востоке Москвы. В результате она погибла. ДТП произошло 3 октября в 00:51 на Северо-Восточной хорде, напротив дома 1 по улице Аллея Первой Маевки.
Три автомобиля столкнулись на юге Москвы
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