Автомобиль загорелся в районе станции метро "Сокол"

Автомобиль загорелся у Алабяно-Балтийского тоннеля, в районе станции метро "Сокол". Из-за этого образовался длинный затор в сторону Дмитровского шоссе. Огнем была охвачена легковушка. Очевидцы пишут, что спас ситуацию водитель поливомоечной машины. Он потушил автомобиль еще до того, как на место успели приехать спасатели. Обошлось без пострадавших.

В Подмосковье задержали двух столяров, которые оказались непрофессионалами. Мужчины разобрали офсетную машину на полиграфическом предприятии, сняли с нее медные детали на пять миллионов рублей и сдали их в пункт приема цветмета. В итоге их поймали. Теперь злоумышленники ждут суда по делу о краже под арестом.

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