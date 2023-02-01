Правоохранительные органы проверят убийство краснокнижного лесного кота в Приморье

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Приморье полиция проверит убийство краснокнижного дальневосточного лесного кота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Ранее в местных социальных сетях появилась информация о том, что женщина расправилась с лесным котом, а потом вывесила его тушу прямо у себя во дворе. По предварительным данным, обвиняемая совершила убийство за то, что кот воровал кур.

"Полиция проверяет информацию о возможном убийстве краснокнижного кота в селе Тигровом. Сотрудники разбираются в обстоятельствах инцидента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", – сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. Этот представитель семейства кошачьих регулярно подвергается опасности из-за природных катаклизмов и браконьерства. Уточняется, что, по данным на 2015 год, численность дальневосточных лесных котов не превышает нескольких тысяч особей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке задержали банду браконьеров, которые отлавливали краснокнижных кречетов. Мошенники поймали 6 редких особей. Затем злоумышленники заперли птиц в гараже. В итоге 3 кречета погибли. Ущерб превышает 13 миллионов рублей.



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