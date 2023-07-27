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На Сахалине спасли медведицу, запутавшуюся в рыболовных сетях браконьеров

На Сахалине спасли медведицу, запутавшуюся в рыболовных сетях браконьеров

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На Сахалине спасли медведицу, запутавшуюся в рыболовных сетях, установленных браконьерами. Животное переходило реку и попало в ловушку, самостоятельно выбраться из сетей не получилось.

С ней рядом был медвежонок. На берегу они провели несколько дней, пока их не обнаружили. Лесничий вместе с ветеринаром подплыли к животным на лодке и усыпили взрослую особь, затем сняли с лап сети и обработали раны. Они дождались, чтобы медведица пришла в себя после наркоза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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