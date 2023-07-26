Фестиваль "Все хвостики здесь" пройдет в Москве 29 июля

Фото: фонд "Твоё собачье дело"

Фестиваль "Все хвостики здесь", посвященный жизни и ответственному содержанию собак в большом городе, пройдет 29 июля в столичном гастроквартале "Три вокзала. Депо".

В программе – лекции и мастер-классы зоопсихологов о поведении домашнего любимца, консультации специалистов, а также маркет полезных товаров и сувениры ручной работы. Одна из столичных ветеринарных клиник организует площадку, на которой пройдет сессия "вопрос-ответ" с терапевтом, стоматологом и анестезиологом. Здесь же запланированы мастер-классы по чистке зубов и подбору шлеек, викторины про особенности здоровья собак, розыгрыш модного мерча и ветеринарных услуг. Участником мероприятия станет и один из груминг-салонов премиум-класса, который поможет сделать собаку неотразимой.

Кроме того, на фестивале будет играть плейлист, который расслабляет и успокаивает животных. Мероприятие пройдет с 11:00 до 21:00.

Ранее жителей и гостей Москвы пригласили посетить уникальные площадки фестиваля "Цветочный джем". Он продлится до 10 сентября. К событию в столице высадили 35 тысяч однолетников, 45 тысяч многолетних растений, 15 тысяч злаков, 5 тысяч кустарников, 30 деревьев и тысячу водных растений.

