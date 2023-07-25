Москвичей пригласили на праздник в честь Дня ВМФ в Морском центре имени Петра Великого

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы приглашают посетить праздник в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в Московском городском детском морском центре имени Петра Великого 28 июля. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Начало празднования запланировано на 12:00 по адресу Ленинградское шоссе, дом 45, корпус 1. Мероприятие организовано столичным центром "Патриот.Спорт".

"Гости примут участие в мастер-классах по управлению шлюпкой, вязанию морских узлов, спасению на воде и рисованию. Шестикратный чемпион России по судомодельному спорту проведет мастер-класс по управлению моделью парусной яхты", – сообщается в материале.

Кроме того, в рамках мероприятия можно будет разучить танец "Яблочко", узнать больше об истории празднования Дня ВМФ, поиграть в морской бой, а также поучаствовать в спортивных состязаниях. Здесь также пройдут настоящие соревнования по гребле.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 29 июля на ВДНХ состоится Фестиваль неолимпийских видов спорта. Спортсмены международного уровня покажут, как необходимо выполнять трюки, а также проведут открытые тренировки.

Мастер-классы и соревнования пройдут для жителей столицы у арки главного входа, рядом с 3-м Каменским прудом, на мини-футбольном поле у Мичуринского сада и на стадионе в парке "Останкино".



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