Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ 29 июля – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

Фестиваль неолимпийских видов спорта состоится на ВДНХ 29 июля. Спортсмены международного уровня покажут, как необходимо выполнять трюки, а также проведут открытые тренировки, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Любители активного образа жизни во второй раз соберутся на территории главной выставки страны. Всех желающих обучат основам неолимпийских видов спорта, расскажут их правила", – подчеркнул он.

По словам градоначальника, у арки главного входа, рядом с 3-м Каменским прудом, на мини-футбольном поле у Мичуринского сада и на стадионе в парке "Останкино" для жителей столицы проведут мастер-классы и соревнования.

Ранее Сергей Собянин поздравил горожан со 100-летием московского спорта. Для гостей открыли более 30 тематических площадок в олимпийском комплексе "Лужники". Мэр отметил, что столица в этом году отпраздновала 100-летие Московского спорта, так как именно в 1923 году были учреждены Высший совет физической культуры и его столичное отделение.

10 июня мэр пригласил отметить юбилей Московского спорта в "Лужниках". Он отмечал, что на мероприятии будут площадки, посвященные футболу, сайклингу, легкой атлетике, фигурному катанию, стритболу и другим видам спорта.

Московский спорт отмечает свое 100-летие в "Лужниках"