Сергей Собянин поздравил горожан со 100-летием московского спорта

Фото: vk.com/mossobyanin

День Московского спорта проходит в олимпийском комплексе "Лужники". Для гостей открыли более 30 тематических площадок. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр отметил, что столица в этом году празднует 100-летие Московского спорта, так как именно в 1923 году были учреждены Высший совет физической культуры и его столичное отделение.

"По случаю юбилея в "Лужниках" устроили День Московского спорта – пространство олимпийского комплекса превратили в ретроспективу достижений прославленных столичных спортсменов за последние 100 лет", – поделился он.

По информации градоначальника, праздник посетили такие знаменитые спортсмены РФ, как фехтовальщица Карина Азнавурян и фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова. Профессиональные тренеры и спортсмены помогали гостям попробовать себя в новых видах спорта и испытать свои силы, уточнил он.

Собянин напомнил, что вход на День Московского спорта свободный, а во второй половине дня будет концерт.

10 июня мэр пригласил отметить юбилей Московского спорта в "Лужниках". Он отмечал, что на мероприятии будут площадки, посвященные футболу, сайклингу, легкой атлетике, фигурному катанию, стритболу и другим видам спорта.

Также уточнялось, что большинство на активностей будут связаны с цифрой 100: 100 настольных столов для тенниса, 100 колец на стритболе. Для самых юных гостей обещали подготовить зону с авиамоделированием, аквагримом, радиоуправляемыми машинками, беговелами, памп-треком, занятиями по гимнастике.

Московский спорт отмечает свое 100-летие в "Лужниках"