Фестиваль к четырехлетию центров московского долголетия организуют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь четырехлетия центры московского долголетия проведут тематический фестиваль, участие в котором смогут принять жители города всех возрастов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Первый центр московского долголетия открылся в Марьиной Роще в 2019 году. Сейчас в городе работают 86 пространств, а к концу года их число увеличится до 120.

"За весь прошлый год центры посетили более миллиона раз, а сейчас этого показателя мы достигли всего за полгода. За четыре года в них прошло свыше 250 тысяч различных офлайн- и онлайн-мероприятий, организаторами которых стали сами жители серебряного возраста", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

25 июля для гостей центров проведут марафон кулинарных клубов с лекциями о здоровом питании и мастер-классами, 26 июля посетителей ожидают занятия по живописи, оригами, созданию фотоснимков.

27 и 28 июля в центрах организуют настольные игры, встречи литературных клубов, мастер-классы, 29 и 30 июля все желающие смогут посетить занятия по нейрографике, интенсивы клубов по психологии и другие.

Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий и адресами центров можно на сайте проекта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в центрах московского долголетия было создано более 5 тысяч различных клубов по интересам, большинство из них посвящены здоровому образу жизни. Он отметил, что на втором месте находятся клубы, в которых проходят интеллектуальные занятия для все желающих, на третьем – творческие.



Собянин рассказал об открытии 15 центров московского долголетия в столице