Сальдо сообщил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС

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Нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы после разрушения Каховской ГЭС. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире радиостанции "Таврия".

"Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут", – объяснил он.

По словам Сальдо, все, что находится в Днепре, попадает в воду, в Черное море, идет по течению в сторону Одессы, Румынии и Болгарии. Там также могут возникнуть ситуации, связанные с заражением воды, предупредил он.

Диверсия на плотине Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня. Согласно версии российских властей, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Российские силы проводят обеззараживание территорий, которые были затоплены после разрушения Каховской ГЭС. Из-за подтопления территорий там сохраняются риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры, сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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