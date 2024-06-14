Трамваи маршрута 17 задерживались из-за попавшего под колеса мужчины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина попал под колеса трамвая, из-за чего на маршруте 17 на севере Москвы отмечались задержки в расписании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент случился возле дома 14 в проезде Дежнева. Пострадавшего уже направили в медицинское учреждение. В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подтвердили эту информацию и уточнили, что ЧП произошло в районе остановки МФЦ Южное Медведково.

"Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – рассказали в телеграм-канале столичного Дептранса.

Позже движение трамваев в проезде Дежнева было восстановлено.

Ранее из-за наклонившегося дерева на Халтуринской улице временно прекращалось движение трамваев. Задержки отмечались вечером 11 июня, однако движение было оперативно восстановлено.

