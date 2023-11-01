Эксперт объяснил, почему в России неравномерно распределено население

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В России неравномерно распределено население. Об этом рассказал экономист Дмитрий Прокофьев в эфире радио КП.

По словам эксперта, многие россияне из регионов переезжают в Москву из-за качества жизни и экономических возможностей.

"Так, например, привлекательность Дальнего Востока в плане возможностей заработать не дает должного эффекта, так как люди переезжают не только за деньгами, но и за улучшением условий жизни", – заметил экономист.

В России не уделяется должного внимания проблеме необходимости расселения городов из-за малой привлекательности для жизни и большого оттока жителей, считает специалист. Также мало внимания оказывается привлекательности регионов для жизни, заключил Прокофьев.

Ранее в Государственном университете управления (ГУУ) разработали национальный индекс ноосферного развития субъектов России, включающий оценку регионов по уровню жизнеспособности общества. Согласно данным исследования, тремя лидирующими российскими регионами являются Чечня, Тува и Ингушетия.

Ректор ГУУ Владимир Строев отметил, что на показатель индекса жизнеспособности общества влияют предполагаемая продолжительность здоровой жизни, доля детей и молодежи в общей численности населения, соотношение браков и разводов, число правонарушений.