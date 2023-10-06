Названы регионы России с наиболее высоким индексом жизнеспособности общества

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Национальный индекс ноосферного развития субъектов России, включающий оценку регионов по уровню жизнеспособности общества, разработали в Государственном университете управления (ГУУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования.

"Национальный индекс ноосферного развития позволяет показать степень сбалансированности экономических, социальных и экологических аспектов развития регионов России", – сказал ректор ГУУ Владимир Строев.

По его словам, индекс жизнеспособности общества строится из среднего возраста населения региона, средней ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости. Помимо этого, индекс показывает уровень сохранения и развития жизни, а также демографической жизнеспособности.

Строев заявил, что тремя лидирующими регионами являются Чечня, Тува и Ингушетия. Также в рейтинг вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Дагестан. Согласно данным исследования, последние пять мест заняли Тульская область, Севастополь, Смоленская область, Мордовия, Ленинградская область.

Эксперт добавил, что на показатель индекса жизнеспособности общества оказывают влияние предполагаемая продолжительность здоровой жизни, доля детей и молодежи в общей численности населения, соотношение браков и разводов, количество правонарушений.

Ранее сообщалось, что в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях стартовал пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости. Инициатива будет действовать до 31 декабря 2024 года. Реализацией проекта будут заниматься Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минтруд и другие профильные ведомства.